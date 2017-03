Le litige frontalier persiste entre Guyana et Venezuela

Les projets d’exploitation pétrolière se confirment au Guyana dans une région revendiquée de longue date par son voisin vénézuélien. Les frontières actuelles entre le Venezuela, ancienne colonie espagnole, et ce qui était alors la Guyane britannique ont été fixées en 1899 par un arbitrage international mais ces frontières ont été remises en cause par le Venezuela peu avant que la colonie britannique ne devienne l’Etat souverain du Guyana en 1966. Toutes les tentatives de négociation et de conciliation menées par la suite ont échoué, les deux pays ayant tout de même accepté en 1987 la médiation de l’Organisation des Nations…