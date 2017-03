La francophonie dans les Amériques

C’est aujourd’hui, le 20 mars, qu’est célébrée comme chaque année la Journée internationale de la Francophonie, ensemble culturel et linguistique dans lequel les Amériques occupent une place singulière. A l’occasion de cette journée et de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (18-26 mars), l’Organisation Internationale de la Francophonie invite les quelque 280 millions de locuteurs du français répartis sur les cinq continents à « fêter leur langue en partage et la diversité de la Francophonie ». Créée sous cette forme en 1997 et conçue comme l’équivalent francophone du Commonwealth, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) rassemble aujourd’hui 84 Etats et…