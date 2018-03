Changement de président au Pérou

Martin Vizcarra succède à Pedro Pablo Kuzcinski, soupçonné de corruption et acculé à la démission.

Premier vice-président occupant le poste d’ambassadeur au Canada jusqu’à jeudi dernier, Martin Vizcarra a dû rentrer précipitamment au Pérou et il a prêté serment dès vendredi devant le Parlement (photo de Une) qui venait d’accepter la démission de Pedro Pablo Kuzcinski dont il va terminer le mandat.

Ingénieur de formation, ancien gouverneur régional et ancien ministre, peu lié à la classe politique traditionnelle, Martin Vizcarra a affirmé que sa « main ne tremblera pas face à la corruption » et il a également placé l’amélioration du système éducatif au cœur de son action comme nouveau chef de l’Etat péruvien.

Elu président de la République en juin 2016 avec une courte avance et dépourvu de majorité au Parlement, l’ancien banquier d’affaires Pedro Pablo Kuzcinski avait été très affaibli par la révélation de ses liens avec la multinationale brésilienne Odebrecht au cœur d’un vaste réseau de corruption touchant la plupart des pays d’Amérique latine.

Après avoir échappé de justesse à une première tentative de destitution en décembre dernier, Pedro Pablo Kuzcinski a finalement été contraint de démissionner ce mercredi 21 mars 2018 et il devra maintenant s’expliquer devant la justice péruvienne qui lui a d’ores et déjà interdit de quitter le pays pour une durée de dix-huit mois.

Comme s’en était ému le pape François lors de sa visite en septembre dernier, tous les anciens présidents du Pérou encore en vie sont mis en cause par la justice pour des faits de corruption, les prédécesseurs immédiats de Pedro Pablo Kuzcinski étant l’un en prison, l’autre visé par une enquête et le troisième en fuite aux Etats-Unis.

Martin Vizcarra aura la lourde tâche de réconcilier les Péruviens avec leur système politique gangrené par la corruption et à très court terme il doit aussi préparer le huitième Sommet des Amériques qui les 13 et 14 avril prochain réunira dans la capitale péruvienne Lima les plus hauts représentants de tous les Etats du continent.