Bolsonaro creuse l’écart

Le candidat d’extrême-droite progresse dans les sondages et renforce sa position de favori pour le 1er tour de l’élection présidentielle au Brésil.

Dans le dernier sondage publié ce mardi par l’institut Datafolha Jair bolsonaro est crédité de 32 % des intentions de vote en vue du 1er tour du scrutin présidentiel qui aura lieu le dimanche 7 octobre, contre 28 % précédemment.

Grièvement blessé début septembre et hospitalisé durant trois semaines, l’ancien capitaine de l’armée continue donc de dominer les sondages malgré les manifestations qui samedi dernier ont réuni des centaines de milliers de Brésiliennes protestant contre ses déclarations machistes.

Jair Bolsonaro creuse même l’écart avec ses concurrents puisque plus dix points le séparent désormais de Fernando Haddad, candidat de gauche qui se présente sous les couleurs du Parti des Travailleurs et qui stagne à 21 % des intentions de vote.

Les autres candidats sont loin derrière et connaissent également une stagnation : il s’agit du travailliste Ciro Gomes (11 %), du libéral Geraldo Alckmin (9 %) et de l’écologiste Marina Silva (4 %), tandis que de nombreux électeurs restent encore indécis.

Pour le second tour prévu le 28 octobre Bolsonaro et Haddad sont crédités respectivement de 44 et 42 % des intentions de vote, ce qui montre l’incertitude pesant sur ce scrutin présidentiel marqué par une polarisation sans précédent des 147 millions d’électeurs brésiliens appelés aux urnes.