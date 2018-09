Attaque au couteau contre Bolsonaro

Le candidat d’extrême-droite à l’élection présidentielle d’octobre prochain a été touché à l’abdomen lors d’un déplacement électoral dans le Minas Gerais ce jeudi .

Jair Bolsonaro a été frappé par un individu de 40 ans armé d’un couteau de cuisine qui a été rapidement arrêté par la police et dont les motivations restent troubles même s’il semblait professer des opinions politiques hostiles à celles de l’ancien militaire nostalgique de la dictature militaire.

Ce dernier a été rapidement transféré dans un hôpital de la ville de Juiz de Fora dans laquelle se sont produits les faits et où selon les médecins il a subi une intervention chirurgicale liée à « une lésion hépatique provoquée par un instrument perforant dans la région de l’abdomen », son état étant stable mais sa campagne électorale temporairement suspendue selon ses conseillers.

Le président brésilien Michel Temer a fermement condamné cette attaque de même que l’ensemble des autres candidats à l’élection présidentielle d’octobre prochain, du libéral Geraldo Alckmin à l’écologiste Marina Silva en passant par Fernando Haddad, colistier de l’ancien président Lula, la présidente déchue Dilma Roussef soulignant néanmoins que « inciter à la haine crée ce type d’attitude ».

L’invalidation de la candidature de Lula par les autorités électorales en fin de semaine dernière (Guyaweb du 02/09/2018) a propulsé Jair Messias Bolsonaro en tête des intentions de vote et il pourrait sortir renforcé de la violente agression qu’il a subie aujourd’hui, même si ses déclarations provocatrices et controversées en font aussi le candidat suscitant le plus fort rejet dans l’électorat brésilien.