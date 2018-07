AEX Nelson : “un suicide social et économique programmé”

Fortement attendue par les opposants de l’Autorisation d’Exploitation minière (AEX) Nelson, la décision du préfet n’a pas encore été rendue publique. Après l’avis favorable de la Commission des mines (CDM), c’était au tour du Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) de se prononcer. Le 20 juin dernier, il a rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploitation minière (AEX) Crique Nelson et sur sa compatibilité avec le périmètre de protection rapprochée autour de la prise d’eau dans le fleuve Kourou. La Compagnie des guides de Guyane (CGG), représentant la branche économique du guidage et de l’écotourisme amazonien,…