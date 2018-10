AEX Nelson : le préfet autorise l’ouverture des travaux

Attendue depuis plus de trois mois, la décision finale de la demande d’AEX Nelson située sur la commune de Kourou vient d’être autorisée par le préfet Patrice Faure. L’arrêté de vingt pages a été signé ce lundi 1er octobre et donne le droit au maître d’ouvrage, la Sas Trajan, de faire des travaux de recherche et d’exploitation d’or de type alluvionnaire sur la crique Nelson. C’est un dossier qui continue de faire couler beaucoup d’encre. La demande d’Autorisation d’exploitation minière (AEX) dite de la Crique Nelson formulée par la société Trajan, qui a reçu le 20 juin un avis favorable…