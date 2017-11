Les « 25 filières d’emplois d’avenir » proposées par Or de question

Le collectif Or de Question s’est invité à la COP 23 en Allemagne à la mi-novembre pour donner une ampleur internationale à la lutte contre le projet de mine industrielle dit de la Montagne d’Or et pour interpeller à ce sujet le ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot (Guyaweb du 22/11/2017).

Alors qu’un débat public doit avoir lieu en Guyane à partir de mars 2018 sur le projet minier porté par le consortium russo-canadien Nord Gold/Columbus Gold, le président de la République Emmanuel Macron avait redit son soutien à ce projet controversé à l’occasion de sa visite en Guyane fin octobre, son ministre Nicolas Hulot confirmant quelques jours après que pour sa part il n’y est « pas favorable » (Guyaweb des 1/11 et 8/11/2017).

A l’occasion de la COP 23, Marie Fleury, membre du collectif Or de Question, maître de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle en poste en Guyane et présidente du Conseil scientifique du Parc amazonien de Guyane, a remis à Nicolas Hulot un document proposant 25 « filières d’emplois d’avenir » pour la Guyane (photo de Une).

« Face à l’industrialisation de la filière minière, l’une des industries les plus polluantes au monde », Or de Question entend ainsi proposer des « solutions innovantes, pour un développement alternatif, local, durable, respectueux de l’environnement et de l’humain, avec des dizaines de métiers et des milliers d’emplois à la clé ».

Retrouvez ci-dessous les 25 « filières d’emplois d’avenir » proposées par le collectif Or de Question.

25 filières light TRACT_FILIERE_Top25w by GUYAWEB on Scribd