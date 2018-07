Sébastien Lecornu en Guyane : la transition énergétique en marche ?

Sébastien Lecornu a annoncé hier lors d’une conférence de presse au Parc Amazonien de Guyane la mise en place d’une batterie de mesures pour accélérer la transition énergétique et la définition d’un cadre réglementaire pour l’exploitation aurifère sur le territoire. Dans un discours très technique, le secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire a exposé son programme d’actions pour la Guyane : du photovoltaïque, de la biomasse et du minier « exemplaire ». Ses déclarations font suite aux échanges avec les acteurs de la filière or, celle du bois et les associations de protection de la nature entre mardi et mercredi et…