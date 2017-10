Demande de moratoire sur Montagne d’or

La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) demande un moratoire sur le projet minier de Montagne d’or dans un avis portant sur le droit à un environnement sain dans les Outre-mer rendu le 17 octobre 2017. Dans le cadre de sa grande étude sur l’effectivité des droits de l’Homme dans les Outre-mer, la CNCDH publie une série d’avis concernant les Outre-mer et notamment la Guyane. Après un avis sur le droit des étrangers et le droit d’asile et un avis sur la pauvreté et l’exclusion sociale rendus en septembre (Immigration : les exceptions ultramarines dénoncées, Guyaweb du 6…