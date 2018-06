Montagne d’or : dernières semaines d’un intense débat

Ouvert il y a trois mois sur les chapeaux de roue, en pleine rupture du câble internet guyanais et avec un dossier du maître d’ouvrage encore incomplet (voir Guyaweb du 09/03/2018), le débat public sur le projet de mine d’or industrielle sur le site de la Montagne d’or touche à sa fin. Plus d’un millier de personnes ont physiquement participé aux réunions publiques, auxquelles s’ajoutent des dizaines d’auditions publiques, des cahiers d’acteurs et des contributions sur la plateforme en ligne. Guyaweb dresse un premier bilan. Le débat public reste toutefois ouvert encore trois semaines, jusqu’au 7 juillet, et il se…