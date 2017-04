Vers une nouvelle stratégie de blocage ?

Sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, chacun y va de sa «stratégie de blocage» pour que la mobilisation persiste mais n’entrave pas la liberté de circuler, de travailler et d’étudier. Trois semaines après l’installation du barrage stratégique de la Carapa à Kourou, de nombreux barrages sont érigés sur le littoral guyanais et sur les fleuves. Après l’unité guyanaise affichée lors de la «Marche du 28 mars» rassemblant une marée humaine de 20000 personnes à Cayenne, aujourd’hui des divergences d’opinions sur le maintien des barrages éclatent au grand jour. Si le mouvement est jugé légitime sur le rattrapage du retard structurel…