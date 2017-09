Peuples autochtones : la question du foncier «réglée dans la semaine»

Ce lundi matin la ministre des Outre-mer Annick Girardin a rencontré pendant près deux heures les autorités coutumières des peuples bushinengue et amérindiens, qui lui ont présenté les problématiques spécifiques aux différents villages. Les revendications des peuples bushinengue et amérindiens «Nous avons présenté nos revendications et avons confirmé le protocole d’accord signé depuis avril mais nous continuons à travailler sur des éléments qui s’étaient arrêtés comme sur le rapport parlementaire sur le suicide et ses 37 propositions qui avaient fini dans un tiroir» a déclaré à l’issue de cette rencontre Christophe Pierre, leader charismatique de la Jeunesse autochtone. Ces revendications, au nombre de…