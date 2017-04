« Nou bon ke sa », « Nou gon ke sa »

Dictature, entrave à la liberté de circuler des personnes et des biens, à étudier, à travailler, balle dans le pied, besoin de vivre, dégâts collatéraux, suicide collectif, situation inacceptable, droits fondamentaux bafoués, prise d’otage de la population, levée des barrages, état de siège, mascarade, nou bon ke sa, manipulation, contestation sous une autre forme, droit dans le mur, jusqu’au boutiste, non à l’asphyxie d’une économie guyanaise déjà fragile, ni à l’autarcie dans laquelle est arbitrairement maintenu le département par des personnes non représentatives de l’ensemble des Guyanais, nou gon ke sa, qu’attend le préfet ?

Ce sont les commentaires de ces pétitionnaires, cette « majorité silencieuse » qui souhaite « arrêter le blocage ». Ils sont un millier à avoir signer la pétition « Non au Diktat en Guyane » lancée il y a quatre jours. « Même si le combat mené au début était légitime, voila qu’il glisse et dérive sur le chemin de la récupération politique » s’est exprimé un des pétitionnaires « pour que la vie reprenne ».

La Guyane est paralysée depuis plus de 14 jours de Saint-Laurent à Saint-Georges, de nombreux barrages sont érigés sur le territoire.