Mouvement social : les dispositifs de l’Urssaf et du Rsi

Annoncées lors des réunions d’information durant la mobilisation sociale de mars et avril, des dispositions sociales ont été prises par le gouvernement en matière de recouvrement URSSAF et RSI, à l’instar de l’indemnisation de l’activité partielle. Guyaweb vous présente ces «mesures exceptionnelles» d’ores et déjà applicables. Les mouvements sociaux de mars et avril qui s’étaient manifestés par le blocage des principaux axes routiers du territoire ont été pour de nombreuses entreprises guyanaises un coup d’arrêt brutal à leurs activités. Des plaintes pour entrave à la circulation des biens et des personnes avaient été déposées vers la fin du mouvement social. Face à la…