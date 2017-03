« Déterminés ! »

A l’appel du Collectif “Pou Lagwyann dékolé” , près de “20.000″ frères et soeurs pour les organisateurs (10.000 pour les forces de l’ordre), ont défilé pacifiquement dans les rues de Cayenne en direction de la préfecture pour exprimer leur détermination et leur revendication au Gouvernement qui arrive ce mercredi en Guyane.

Il y a eu un 15 février, jour où les 500 Frères contre la délinquance vêtus de noir et cagoulés faisaient leur entrée sur la scène médiatique lors d’un défilé dans les rues de Cayenne vers la Préfecture.

Historique. Un mois plus tard, près de 20000 Frères et sœurs tout de noir vêtus ont emboité le pas en direction de la Préfecture qui considère cette mobilisation comme “la plus grosse manifestation jamais organisée en Guyane”.

Organisée par le collectif “Pou Lagwyann dékolé” qui regroupe des socio professionnels, des collectifs, cette marche du 28 mars 2017 est un jour historique où toutes les composantes de la société guyanaise se sont rassemblées sur le territoire pour exprimer à l’unisson leur détermination et leur revendication pour “l’intérêt général de la Guyane”, entonnant “la Guyane Lévé !”

Une manifestation qui survient une semaine après le gazage à la bombe lacrymogène par les forces de l’ordre alors que collectifs, élus et citoyens marchaient sur la route de l’espace en direction du Centre Spatial Guyanais.

“La population blasée avait vu une multitude de marches, de manifestations, de rencontres avec les autorités sans que rien ne change, avait perdu espoir. Les 500 Frères se battent pour cela, pour ceux qui ont perdu espoir et pour leur dire que c’est encore possible. Au final, voilà le résultat : Guyanais Solidaires, il faut que l’on puisse bien vivre ici” s’est exprimé Mickaël Mancée, porte parole des 500 Frères.

Diaporama photos de la marche du 28 mars 2017

La marche au son des tambouyens