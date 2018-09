Des millions et des chantiers pou Lagwiyann dékolé ?

Les ministres Annick Girardin et Nicole Belloubet ont tenu une conférence de presse au carbet Loubère ce mardi en présence d’élus locaux, Rodolphe Alexandre et David Riché, du Préfet de la Région Guyane, Patrice Faure, des parlementaires lors de laquelle elles ont réaffirmé « l’engagement du Président de la République » auprès des Guyanais. « 83% des mesures du Plan d’urgence pour la Guyane » auraient été « réalisées » tandis que les 17% restant seraient « engagées ». Plus d’un an après la signature des Accords de Guyane et la mise en place du Plan d’Urgence pour la Guyane et pour leur dernière journée sur le…