Crise sociale en Guyane : le direct !

Suivez la situation en direct sur notre live : déclarations, informations pratiques, photos, vidéos… la rédaction est mobilisée. Depuis plus de dix jours la Guyane vit une mobilisation sociale de grande ampleur portée par des socioprofessionnels, des salariés grévistes et différents collectifs de citoyens revendiquant «l’intérêt général du pays Guyane». Des barrages ont été érigés dans la plupart des communes… Soyez acteurs de l’information et envoyez-nous vos contributions pratiques à redac [at] guyaweb [dot] com ou via Whatsapp 0694467073