« Arrêtez de dire que la marche du 28 mars n’a servi à rien »

Ils n’étaient que quelques centaines hier à avoir répondu à l’appel des collectifs Tròp Violans et 500 frères pour la marche commémorative de la grande mobilisation du 28 mars 2017. « 28 mars nou pa blyié » « La Guyane, au combat ! » « Guyanais dans la rue ! » scande la centaine de manifestants venue exprimer leur détermination sur l’avenue du Général de Gaulle mercredi pour le premier anniversaire de la marche historique qui avait mobilisé entre 12 000 et 20 000 personnes dans la ville-capitale. Cette année, les manifestants sont moins nombreux. Les femmes sont au premier rang. On reconnaît en première ligne Francesca Félix des…