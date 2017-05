Appel à boycotter des entreprises «complices»

C’est une sacrée chasse aux sorcières en cours sur les réseaux sociaux via des groupes sur Facebook et sur WhatsApp. Des appels ont été lancés pour boycotter des entreprises «complices» qui étaient en faveur du mouvement Pou La Gwiyann cirkulé (Pour que la Guyane circule) durant la mobilisation sociale. Plusieurs entreprises sont ciblées pour avoir manifesté en faveur de la levée des barrages lors du mouvement social qu’a traversé la Guyane durant près de cinq semaines. Initiés par le Collectif Pou Lagwiyann cirkulé, des appels à manifester s’étaient traduits par une marche à Kourou le 12 avril et un rassemblement…