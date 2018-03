Accord de Guyane : lancement du site Transparence Guyane

Annoncé en Conseil des ministres du 14 mars 2018, le site internet Transparence Guyane a finalement été mis en place pour permettre à chacun de suivre l’avancement des trente mesures du plan d’urgence pour la Guyane et des engagements pris par l’Etat dans le cadre de l’Accord de Guyane signé le 21 avril 2017 par les élus, le préfet et le collectif Pou Lagwiyann dékolé (Pour que la Guyane décolle).

Depuis ce vendredi 30 mars 2018, Transparence Outre-mer Guyane développé par une agence locale Priv Studion est mis en ligne et accessible dans ses versions web et mobile. «Il permet de suivre, en toute transparence, l’avancement des engagements pris par l’État dans le cadre des accords de Guyane» indique le ministère des Outre-mer. «Interactif, collaboratif et ergonomique ce site internet présente l’avancement des actions du Plan d’Urgence. À terme, l’ensemble des mesures des accords de Guyane apparaîtra sur cette interface » a annoncé le ministère des Outre-mer.

«Chaque action est détaillée et géolocalisée sur une carte interactive de la Guyane. Toutes les informations seront actualisées au fur et à mesure de l’avancement des projets. Il est possible de consulter l’ensemble des mesures en haut à droite de la page d’accueil du site ou bien de les filtrer, par domaine – les domaines sont listés à gauche de l’écran : éducation, santé, aménagement et équipements, foncier, sécurité & justice, pêche, agriculture, communautés amérindiennes et bushinengués, économie, soutien aux collectivités locales et filière bois. En postant leurs commentaires, les utilisateurs pourront poster leurs avis sur les avancées de chaque mesure» précise le ministère des Outre-mer.

L’Accord de Guyane publié le 2 mai 2017 au Journal Officiel prévoit des engagements à court terme pour un montant de 1,086 milliard d’euros comprenant des mesures en matière de sécurité, infrastructures, justice, santé, éducation, ainsi qu’une demande additionnelle de mesures très urgentes chiffrées à 2,1 milliards d’euros visant à combler les déficits d’équipements publics et à relancer les projets de désenclavements des communes isolées et de l’intérieur de la Guyane, et enfin la possibilité pour l’Etat d’examiner une nouvelle demande d’évolution statutaire.

Accord de Guyane signé Le 21 04 2017 by GUYAWEB on Scribd