Mlssion humanitaire pour Air Caraïbes mercredi soir au départ de Guyane suite au cyclone

CWhatsApp Les passagers du vol direct de ce mercredi 13 septembre devant rallier la Guyane à Orly ont vu leur trajet en partie modifie par la compagnie Air Caraïbes mardi. Mais c’est pour une bonne cause. Le vol de ce mercredi soir au départ de Félix eboue fait un détour par pointe à Pitre où l avion vient de se poser à constaté guyaweb. C’est le gouvernement qui nous a demandé d’effectuer cette mission humanitaire suite du passage du cyclone. Entre 86 et 96 personnes en provenance de Saint-Martin et Saint-Barthélémy doivent completer à pointe à pitre le nombre de…