Personne ne vous croira : le ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res des Etats-Unis dÃ©conseille Ã  ses ressortissants de se rendre en Guyane !

Selon une dépêche de l’Agence France Presse (AFP), « les Etats-Unis ont déconseillé vendredi à leurs ressortissants de se rendre en Guyane » en raison de la crise sociale qui secoue ce territoire français d’Amérique du Sud. Le département d’Etat américain, l’équivalent du ministère des affaires étrangères aux Etats-Unis a estimé dans une note d’alerte que ses « ressortissants devaient éviter de se rendre en Guyane française pour l’instant » en raison de « larges manifestations de part et d’autre » du territoire ultramarin français et « le long des routes qui mènent aux pays voisins (sic) du Suriname et du Brésil ». Il ne faut pas exagérer non…