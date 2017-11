Un membre des «500 frères» renvoyé en correctionnelle pour «violences volontaires sur policier avec ITT de 15 jours», le 6 juin devant le commissariat

L’affaire fait suite à une plainte d’un policier pour des faits présumés commis le 6 juin dernier devant le commissariat de Cayenne (et non pas suite aux faits de violences commis au moment de la visite d’Emmanuel Macron fin octobre comme a pu l’affirmer ce matin par exemple France-Guyane) Le 6 juin dernier, les protestations devant le commissariat faisaient suite au placement en garde à vue de six personnes de Trop Violans et du collectif des 500 Frères (Voir notre article à l’époque). C’est ce jour là qu’un policier dit avoir été victime de violences devant le commissariat de Cayenne. Il…