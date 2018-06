Une méga-centrale solaire pour l’Ouest guyanais

HDF Energy (Hydrogène de France) lance un projet d’envergure mondiale dans l’Ouest guyanais. La centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG) devra alimenter 10 000 foyers grâce à des panneaux solaires et un nouveau système de stockage de l’énergie par hydrogène. HDF Energy, une compagnie créée en 2012 et basée en Gironde, annonce avoir « la volonté de devenir le leader mondial du stockage d’électricité moyen et long terme ». En l’occurrence, c’est un projet pionnier que la compagnie va développer en Guyane. A proximité du carrefour Margot sur la commune de Mana, elle va construire une centrale de panneaux solaires de 55…