Médecin-gynécologue de l’hôpital de Saint-Laurent tué par un tir d’arme à feu : « ma cliente soutient que c’est un accident depuis le début », souligne l’avocate de la compagne mise en examen

Selon l’avocate de la compagne du médecin mise en examen et incarcérée mardi soir, sa cliente soutient «depuis le début que c’est un accident.» Le Docteur Bruno de Matteis a été mortellement touché par un tir d’arme à feu samedi (voir ce précédent article). Avocate de permanence mardi, au Palais de justice de Cayenne, Me Julie Page a assisté ce jour-là, devant le juge d’instruction chargé désormais de l’enquête, à la mise en examen de sa cliente, ressortissante brésilienne de 31 ans en situation irrégulière, pour «homicide volontaire» et «détention d’or natif» dans le cadre de l’information judiciaire qui fait…