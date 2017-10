Matoury : une bande armée braque un sexagénaire et un octogénaire avant de les ficeler et de s’enfuir avec 19 euros et un téléphone portable…

Deux personnes âgées ayant un lien de parenté lointain, selon une source judiciaire, ont été braquées ce lundi matin au sein d’un domicile à Matoury, dans le quartier de La Désirée, par trois individus cagoulés et armés. En dépit d’un important dispositif conjoint de gendarmes et de policiers municipaux, les olibrius couraient toujours lundi vers 19h30. La Désirée est un petit coin tranquille et boisé entre le bourg de Maoury et le rond point Califourchon. A 10 heures ce lundi, dans ce quartier paisible où les feuilles, la nuit, chuchotent, deux hommes âgés, « de 60 ans environ pour l’un,…