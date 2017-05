Macron arrive en tête dans 21 des 22 communes de Guyane, Le Pen ne l’emporte qu’à… Ouanary

La victoire d’Emmanuel Macron au second tour des Présidentielles ne fait pas un pli. L’intéressé l’emporte dans 21 des 22 communes de Guyane et y recueille près de 65% des suffrages exprimés (64,89%). Marine Le Pen ne recueille que 35,11% des suffrages exprimés et sauve l’honneur en l’emportant à… Ouanary. Sur les 92 601 inscrits, 38 685 personnes ont voté en Guyane soit un taux de participation définitif au 2nd tour en Guyane de 41,77% a indiqué dimanche la préfecture C’est moins qu’au second tour de 2012 ( 45,08%) et bien moins qu’en 2007 ( 58,76%.) Les bulletins blancs sont au nombre de 3 538 et…