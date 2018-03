Lutte contre l’or illégal : l’extinction de voix des Hurleurs…

Producteur exécutif localement de la série Guyane (fiction de Canal Plus dont le tournage du second volet doit s’achever en mai selon l’intéressé), Pierre-Olivier Pradinaud est à l’image du collectif des Hurleurs dont il est l’une des figures de proue : aphone depuis 5 mois sur le sujet de l’orpaillage illégal. Il le reconnaît et s’en explique. Entretien. Guyaweb : Sur le plan médiatique, on n’entend plus les Hurleurs depuis la venue d’Emmanuel Macron, il y a 5 mois. Vous ne montez plus au créneau. Peut-on parler d’essoufflement ? Pierre-Olivier Pradinaud : C’est une question d’organisation du cœur des Hurleurs. Nous sommes…