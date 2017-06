La prestataire de services pour sociétés minières remise en liberté moins de 5 jours après son incarcération dans l’affaire des titres de séjour frauduleux !

L’affaire de «corruption» et de délivrance présumée frauduleuse de titres de séjour connaît déjà son premier coup de théâtre ! Christine Paris, épouse Huguenin, qui aura 59 ans en novembre, a été remise en liberté lundi et placée sous contrôle judiciaire par le premier président de la Chambre de l’instruction qui a donc infirmé la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) prise mercredi dernier dans la soirée suite à la mise en examen de l’intéressée. Le JLD avait alors décidé son incarcération provisoire pour les besoins de l’enquête. La mise en cause avait, sans tarder, interjeté appel…