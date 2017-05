Une logisticienne de l’activité aurifère illégale de l’Inini condamnée à trois ans de prison ferme !

Le tribunal correctionnel de Cayenne a rendu son verdict lundi en début d’après-midi dans l’affaire relative à cette logisticienne de l’activité aurifère illicite de l’Inini, placée en garde à vue à Maripasoula le 26 avril dernier et en détention depuis le 28 avril à la prison de Rémire. L’intéressée, Tania Da Conceicao Lima, ressortissante brésilienne trentenaire, a été reconnue coupable des faits de « complicité d’activité aurifère illicite par fourniture, aide et assistance ». La logisticienne a été condamnée à 3 ans de prison ferme et à une interdiction de séjour sur l’Inini. Le tribunal a donc suivi les réquisitions du parquet…