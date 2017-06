Les Wayana et les musées

Les explorations coloniales et ethnographiques ont ramené des pièces amérindiennes dans les musées. Aujourd’hui, des membres des peuples dont elles émanent mènent un travail de réappropriation. S’il n’est pas question de restituer physiquement ces pièces, l’accès aux collections muséales permet aux Wayana de retrouver la mémoire de pratiques ancestrales. En retour, leur expertise aide les musées à mieux connaître les pièces qui constituent leurs fonds. Jeudi 15 juin avait lieu à Cayenne la restitution de travaux du programme SAWA, pour Savoirs autochtones Wayana et Apalaï. Préfiguré en 2014, lancé en 2015, ce programme « a pour but de valoriser et restituer…