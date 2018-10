Les petites phrases du préfet Faure sur les marchands de sommeil…

Interrogé par Guyane la 1ère -dont un journaliste aura opportunément profité vendredi en fin d’après-midi d’une communication de la préfecture vantant son bilan des assises de l’Outre-mer, pour faire réagir l’intéressé sur les squats- , le préfet de Guyane Patrice Faure a répondu : « Il s’agit pour la plupart des cas de sites immobiliers privés. Les gens n’ont pas fait appel à nous et nous sommes en train de dresser toute une liste. ». Comprendre : une liste des secteurs de squats en Guyane. Un certain nombre de squats sont, en fait, des lieux où l’on vend du sommeil et (…) c’est…