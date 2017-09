L’équipe de Carine Sinaï-Bossou remporte les élections à la Chambre de commerce et d’industrie

La préfecture l’a annoncé dans un communiqué adressé aux médias dans la soirée en laissant aux journalistes le soin de faire les calculs finaux et finauds. L’équipe de Carine Sinaï-Bossou (Engagés et Déterminés pour la CCIRG) remporte 21 sièges contre 13 pour celle de Jean-Luc Davidas (Cap CCIG 2017). Sur la liste des élus de l’équipe gagnante figure un certain José Mariéma, toujours plus ou moins dans les bons et moins bons coups : «Souffrans», son surnom « d’artiste », est le moins bien élu (740 voix contre 745 et 746 pour ses colistiers)dans le collège « Commerce entre 0 et 9 salariés »…