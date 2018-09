Léon Bertrand moitié Lance Armstrong, moitié Richard Virenque : « lorsqu’on regarde mon dossier, on ne peut pas dire qu’il y ait enrichissement personnel…»

Au cours d’une conférence de presse donnée jeudi après-midi à la mairie de Saint-Laurent du Maroni, Léon Bertrand se sera en fait assez peu étendu sur le fond du dossier judiciaire des pots de vin et marchés truqués de la CCOG, une affaire judiciaire qui lui vaut aujourd’hui une condamnation définitive en France à trois ans de prison ferme, 80 000 euros d’amende et la prochaine perte de ses fauteuils de maire (1) et de président de la CCOG ainsi que celui du droit de vote pendant un bon moment au regard des trois ans de privation de droits civiques,…