Léon Bertrand « a failli à son devoir de probité… »

Guyaweb s’est procuré l’arrêt du 7 mars 2017 de la Cour d’appel de Basse-Terre qui a prononcé de nouvelles peines à l’encontre de Léon Bertrand, Augustin To-Sah-Be-Nza et Jean Pradié, les trois seuls condamnés sur huit qui s’étaient pourvus en cassation, dans cette interminable affaire des pots de vin et marchés publics truqués de la CCOG (Communauté de communes de l’Ouest guyanais). Premier extrait de cet arrêt : comment la Cour motive les peines infligées au maire de Saint-Laurent du Maroni président de la CCOG et ex-ministre délégué au tourisme de Jacques Chirac, Léon Bertrand. «La déclaration de culpabilité de monsieur Léon…