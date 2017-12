L’élection du député Lénaïck Adam annulée !

C’est un coup de tonnerre que nous développerons encore plus en détails dans les heures qui viennent.

L’élection du jeune député de la seconde circonscription, Lénaïck Adam (La République en Marche), a été annulée ce vendredi par le Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius.

Le Conseil constitutionnel s’est borné à souligner un non respect du code électoral dans deux bureaux de vote de la commune de Maripasoula sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le camp du candidat Davy Rimane, battu de 56 voix au second tour le 17 juin dernier.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle en effet qu’ aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. – Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ».

Or, le Conseil note qu’ « il résulte de l’instruction que, en l’absence d’assesseur dans les bureaux de vote nos 1 et 2 de la commune de Maripasoula, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral n’étaient pas respectées. ».

« Compte tenu du fait que l’irrégularité a persisté pendant toute la durée des opérations électorales, du nombre de suffrages exprimés dans ces bureaux de vote et de l’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler les opérations électorales contestées.», tranche le Conseil des Sages.

