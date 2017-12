Législatives : l’annulation de l’élection de Lénaïck Adam décodée par la jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a donc annulé l’élection du jeune député de la seconde circonscription Lénaïck Adam faute d’assesseur dans les bureaux de vote n°1 et 2 de la commune de Maripasoula et sans même qu’il lui soit nécessaire de se pencher sur les 10 autres griefs présumés soulevés par le camp Rimane. Et ce, au regard des scores dans ces bureaux de vote rapportés au faible écart de voix au final entre les deux candidats : 56. Une décision prise jeudi 7 septembre et rendue publique le lendemain. Décryptage. Premier point : l’absence d’assesseur dans ces deux bureaux de vote de…