Joëlle Prévot-Madère et Lenaïck Adam investis par La République En Marche !

Place aux élections législatives. Ce lundi 15 mai s’ouvre un nouveau chapitre électoral avec le début du dépôt des candidatures en vue des élections législatives au scrutin majoritaire à deux tours qui auront lieu les 10 et 17 juin prochain pour renouveler l’Assemblée nationale composée de 577 députés – 539 de l’Hexagone, 27 des Outre-mer et 11 des Français de l’Etranger. Les candidats ont jusqu’au vendredi 19 mai pour enregistrer leurs dossiers auprès de la préfecture de Cayenne. «Pour pouvoir être candidat, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la qualité d’électeur et ne pas être dans un cas…