Le Conseil d’Etat rejette un référé du syndicat CGT de l’OFPRA qui arguait d’effectifs et de locaux de son antenne en Guyane, inadaptés à l’expérimentation censée y accélérer le traitement des demandes d’asile

Plus de 10 000 demandes d'asile en Guyane en deux ans (2016 puis 2017) !

Le syndicat national CGT de l’OFPRA (l’Office français de protection des réfugiés et apatrides) avait contesté dans une requête enregistrée le 11 septembre devant le Conseil d’Etat, via une procédure de référé-suspension, l’arrêté du 17 août dernier du ministre de l’intérieur Gérard Collomb consacrant le début de l’expérimentation qui resserre de façon draconienne les délais de dépôt et de traitement des dossiers de demandeurs d’asile en Guyane. L’audience s’est tenue le 19 septembre, le délibéré a été rendu mardi. L’Ofpra est un établissement public administratif en charge notamment de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative…