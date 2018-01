Lancement des Etats généraux de la Guyane

Souhaités par l’ensemble des signataires des accords de Guyane en avril dernier, les Etats généraux de la Guyane visent à « définir un projet commun de société par les Guyanais, pour les Guyanais ».

Après le Congrès des élus de Guyane du 14 octobre 2017 (Ce qu’il faut retenir du Congrès des élus via Guyaweb) et une phase préparatoire, les Etats généraux de la Guyane entrent dans leur phase concrète avec dès la semaine prochaine des réunions à Saint-Laurent-du-Maroni, Mana et Awala-Yalimapo.

Afin de « dessiner ensemble le projet d’avenir de la Guyane », 9 commissions thématiques animeront en effet des rencontres avec les socioprofessionnels et des forums avec la population dans 4 bassins de vie : Maroni-Mana (les 16 et 17 janvier), Centre-littoral (23 et 24 janvier), Savanes (30 et 31 janvier), Oyapock (6 et 7 février).

Toutes les informations pour participer ainsi que le programme complet des États Généraux de la Guyane sont disponibles sur la page Facebook https://www.facebook.com/EtatsGenerauxGuyane/