Interpellés avec plus de 6 kilos de cocaïne dans leur bagages à l’aéroport ce week-end, ils sont remis en liberté par le tribunal jusqu’à leur procès reporté au 7 novembre !

Petite surprise à l’issue de l’audience de comparution immédiate ce lundi vers 18h30 : deux prévenus de dernière minute présentés devant le tribunal correctionnel pour «détention et transport» de cocaïne ont été laissés en liberté par les juges et placés sous contrôle judiciaire jusqu’à leur procès reporté au 7 novembre prochain. C’est pourtant un transport de 2kg et 300 grammes de cocaïne qui est reproché au premier des deux prévenus : une mère de famille de 32 ans, et 3kg 850 au second, un homme de 42 ans de nationalité française né à Saint-Laurent du Maroni. Soit plus de 6…