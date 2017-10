Immigration : les exceptions ultramarines dénoncées

Le dernier avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) sur les droits des étrangers et le droit d’asile dans les outre-mer donne un aperçu de la situation migratoire en Guyane et pointe « des entraves régulières et massives aux droits des étrangers et des demandeurs d’asile ». Publié le 26 septembre 2017, ce document fait partie d’une série d’avis sur l’effectivité des droits de l’homme dans les outre-mer en cours de publication par la CNCDH. Les deux derniers en date publiés fin septembre concernent respectivement la pauvreté et l’exclusion sociale, et les droits des étrangers et le droit…