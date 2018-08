En Guyane, 79% des opposants inquiets des conséquences climatiques du projet offshore de Total

Alors que l’enquête publique sur le projet de forages exploratoires Guyane Maritime de Total E&P Guyane s’est clôturée ce 23 août, le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane fermement opposé au projet offshore au large des côtes guyanaises attend une réponse des pouvoirs publics et réclame l’abandon du projet.

Selon le Collectif Stop Pétrole Offshore Guyane soutenu par plusieurs organisations nationales, « 3931 avis en grande majorité défavorables au projet » ont été déposés grâce à un formulaire de participation en ligne auprès du commissaire-enquêteur entre l’ouverture de la procédure d’enquête publique le 16 juillet et sa clôture le 23 août.

79% d’entre eux s’inquiètent des conséquences climatiques

“Parmi les opposant.es au projet, 79% d’entre eux s’inquiètent des conséquences climatiques de ce projet qui remet en cause à la fois les engagements de la France dans l’accord de Paris sur le climat et la loi pour la sortie des hydrocarbures promulguée récemment”, indique le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane.

58% des participant.es se disent également concernés par le risque de marée noire

Les opposants “dénoncent la faiblesse du dossier de Total dans la gestion des risques en cas d’accident, un argument également mis en avant par l’Autorité environnementale, très critique sur cette question.”

56% soulignent que le projet n’aura pas d’impact économique pour la Guyane…

… et ce en termes “d’emplois et d’infrastructures », tandis qu’au contraire « une marée noire pourrait irrémédiablement impacter la filière de la pêche locale » dénoncent 61% d’entre eux car “un incident sur le forage Total pourrait venir contaminer le poisson destiné à nos assiettes”.

69% réclament la prolongation de l’enquête publique et la tenue de réunions

Ce qui sûr c’est qu’à l’heure actuelle aucune prolongation n’a été actée. Les opposants dénoncent “l’organisation d’une enquête publique en plein coeur de l’été et sans aucune action d’information du public.”

“Le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane avait pourtant appelé officiellement la commission d’enquête à entendre cette demande, mais aucune suite n’a été donnée à cette réclamation pourtant bien légitime au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du projet de Total” déplorent les opposants.

Le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane et les organisations partenaires “réclament donc l’abandon immédiat de ce projet”.

Au plus tard le 23 septembre, soit un mois après la clôture de l’enquête publique, le président de la commission de l’enquête publique devra porter à la connaissance du public les conclusions motivées de cette commission, qui seront déposées auprès des différentes mairies et à la Deal. Le rapport sera aussi consultable sur les sites internet de la Deal et de la Préfecture.

Le permis Guyane Maritime, attribué en 2011, étendu en septembre 2017, prendra fin le 1er juin 2019. C‘est donc la course contre la montre pour Total qui doit impérativement débuter sa phase d’exploration pétrolière “fin décembre – début janvier 2019” avait déclaré Oliviez Wattez, le directeur général de Total en Guyane. En cas de non découverte le permis Guyane Maritime s’arrêtera.