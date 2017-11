Montagne d’or s’invite à la COP23

La COP23 qui se tenait à Bonn en Allemagne s’est achevée dimanche 19 novembre sur le contraste entre la faiblesse de l’engagement des États dans la lutte contre le réchauffement climatique et la vitalité des initiatives citoyennes. La situation guyanaise est à l’image de ce constat général. En l’absence de représentant officiel de la Guyane, des opposants au projet de Montagne d’or se sont invités à la COP pour internationaliser l’affaire. Des organisations membres du collectif Or de question ont porté le cas devant un tribunal des droits de la nature. Le militant écologiste Harry Hodebourg et l’ethnobotaniste Marie Fleury ont…