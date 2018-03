Les femmes amérindiennes fortement touchées par le suicide

Signe de l’inquiétude que suscite le sujet, la conférence sur les suicides des jeunes Amérindiens de Guyane donnée par l’anthropologue Marianne Pradem hier soir à l’Université a rassemblé près de 150 personnes. La coordinatrice de la CERMEPI (Cellule Régionale pour le Mieux Etre des Populations de l’Intérieur) a dressé le portrait de la trentaine d’actes suicidaires recensés depuis trois ans sur l’Oyapock et le haut-Maroni et exposé son point de vue sur la question. De février 2015 à aujourd’hui, 37 actes suicidaires ont été recensés chez les Amérindiens de l’Oyapock et du Maroni. 19 personnes sont décédées, 12 sur l’Oyapock…