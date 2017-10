Faute de juges en nombre suffisant, les audiences de comparution immédiate diminuent de trois à deux par semaine

Le fonctionnement des audiences de comparution immédiate devrait être encore moins fluide ces prochaines semaines au Palais de justice de Cayenne : faute de moyens humains suffisants disponibles, on passe de trois audiences à deux par semaine. « Les juges ne sont plus assez nombreux, il y en a en arrêt de travail « : c’est l’explication qui nous a été fournie ce lundi après-midi par un magistrat pour justifier un changement de fonctionnement en matière d’audiences de comparution immédiate au Palais de justice de Cayenne. A partir du mercredi 1er novembre inclus (jour férié donc sans audience) et donc…