Des citoyens pas emballés par le retour de la revendication sur l’évolution statutaire…

Si les protestataires continuent à mobiliser du monde en Guyane (6 200 personnes ont participé à la marche vers le centre spatial, selon la préfecture qui obtient ses chiffres via le Sdig, les successeurs des RG, alors que certains médias les ont estimées à plus de 10 000 ), à 60 km de Kourou, à Cayenne et Matoury, les gens faisaient leurs courses mardi comme lors d’un jour ordinaire, au moment où une partie du collectif et quelques élus décidaient d’occuper une salle de réunion du CSG. Ainsi à Carrefour Matoury (groupe Hayot) aux rayons viandes, volailles et poissons vides, une foule non négligeable se sera-t-elle rendue…

