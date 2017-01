Et le boulet d’or 2016 est… le préfet de Guyane Martin Jaeger !

Le N°1 de l'Etat en Guyane sur la plus haute marche d'un somptueux podium

Le choix de nos lecteurs est formel : Martin Jaeger, préfet de Guyane depuis janvier 2016 remporte le Boulet d’or 2016 décerné par Guyaweb. Il devance Rodolphe Alexandre, président de l’assemblée unique et indiscutable Boulet d’argent (voir le classement par points sous l’article). A la troisième place, on trouve un duo : les Boulets de bronze Gabriel Serville et Léon Bertrand qui terminent avec le même nombre de points Emballez, c’est pesé ! Les trois mousquetaires sont donc effectivement quatre. Le dépouillement a rendu son verdict : le vote de nos abonnés (qui se sont exprimés) hisse le préfet de Guyane, Martin Jaeger, 63 ans,…