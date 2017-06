Pour espérer participer au second tour en arrivant en 3ème position, il faut aller chercher 6667 voix dans la 1ère circonscription et 4925 dans la 2ème : mission impossible

Lors du scrutin des Législatives, le taux d’abstention a une très forte influence. Théoriquement, pour être au second tour, il faut obtenir un nombre de voix au moins égal à 12,5% des inscrits. Si aucun des candidats n’obtient un tel score, les deux premiers sont automatiquement qualifiés au second tour. Mais le candidat arrivé en 3ème position qui ne recueille pas un nombre de voix au moins égal à 12,5 % des inscrits (ce qui n’est pas la même chose que 12,5 % des suffrages exprimés) ne peut pas se maintenir au second tour. Petits calculs. En Guyane, sur un…